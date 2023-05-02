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Варакин Семен Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варакин
Имя
Семен
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
2156. ВАРАКИН СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ, 46 л., Сергачск. у., Кечассовск. в., д. Поляны. Н. С. 3 уч. Сергачск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 дек. 923.

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