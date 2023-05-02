Варакин Семен Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варакин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2156. ВАРАКИН СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ, 46 л., Сергачск. у., Кечассовск. в., д. Поляны. Н. С. 3 уч. Сергачск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 дек. 923.
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