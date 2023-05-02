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Ефимов Филипп Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Филипп
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
2663. Ефимов Филипп Ефимович, 60 л., Череповецк. у., Чуровск. в., д. Верещагино. Череповецк. Г. С. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л., П. в. з. с. 18/ІѴ—26.

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