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Кадочникова Анфиса Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кадочникова
Имя
Анфиса
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
09 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4074. КАДОЧНИКОВА АНФИСА ИВАНОВНА, 20 л., Курганск. окр., Чернавск. в. и с. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 9/ѴІ—24.

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