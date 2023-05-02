Щеголев Николай Львов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеголев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Львов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51993. ЩЕГОЛЕВЪ, НИКОЛАЙ ЛЬВОВЪ. Лиш. ос. пр., сн. тит. сов., 24 л., рд. въ г. Пензѣ; — Г. С. 3 уч. г. Пензы (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905. | 901 71176 1656 У.
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