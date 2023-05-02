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Познахирко Демьян Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Познахирко
Имя
Демьян
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9744. Познахирко Демьян Васильевич, 30 л., рд. в Витебск. г., Себяжск. у., Никифоровск. в., д. Острово. Н. С. 2 уч. Красноярск. окр. Ст. 150, лиш. св. 1 г. 8 м. П. в. з. с. 31/ѴІІ—26.

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