Муладжанов Бит Махаметович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муладжанов
- Имя
- Бит
- Отчество
- Махаметович
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17382. МУЛАДЖАНОВ, БИТ МАХАМЕТОВИЧ, 37 л. Гр. Мамадыжск. у., Ново-Чурыминск. в., с. Симина; — Н. С. Замоскворец. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 26 июня 920.
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