Кукса Ефим Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукса
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7482. КУКСА ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Ейск. отд., станицы Ново-Щербиновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л. 10 м. пор. пр. 3 г. Исп. 12 авг. 923.
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