Ламбина Устинья Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ламбина
- Имя
- Устинья
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7874. ЛАМБИНА УСТИНЬЯ ИВАНОВНА, 21 г., Чистопольск. к., Билярск. в. и с. Н. С. 6 уч. Чистопольск. к. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Осужденный скрылся. Осужд 9 февр. 923.
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