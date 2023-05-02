Торопов Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торопов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140083. ТОРОПОВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Печерск. у., Усть-Цылемск. в., д. Климовки, 19 л.; — Москов. Ст. С. М. С. 10 Окт. 909, 14, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 27 Окт. 909.
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