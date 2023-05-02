Фотин Гавриил Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фотин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 565
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96255. ФОТИНЪ, ГАВРІИЛЪ ФИЛИПповъ. К. Осинск. у., в. и с. Елова, 23 л.; — Пермск. О. С., 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Февр. 908. 96256. ФОТІЕВЪ. АФАНАСІЙ. К. Бѣльск. у., Мольнинск. в., д. Юрочкина, 59 л.; — Смоленск. 6. С., 149 и 1 ч. 269¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Апр. 908.
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