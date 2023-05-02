Гусев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Василий Александрович

Гусев Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3527. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 45 л., г. Юрьевца. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113 и 116, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 27 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.