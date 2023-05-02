Немтинова Александра Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Немтинова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27115. НЕМТИНОВА, АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА, 45 л. Гр. Сольвычегодск. у., Верхне-Уфтюгск. в., д. Насоновской; — Н. С. 5 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по ман. нак. сокр. до 3 м. Исп. 21 мая 920.
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