Гончаров Андрей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаров
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37278. ГОНЧАРОВЪ, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. К. изъ сс. Ишимск. у., Теплодубровск. в., д. М.-Пріютной, 58 л., рд. Буйск. у., въ в. и с. Старо-Бурундукскомъ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 16, 169, 4 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа (тюр. 5 м.), тюр. 1 г. Исп. 15 Дек. 908. | 908 32478 169 М. | 90 12017 1647 У. | 98 87365 1647 У.
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