Ларин Сергей Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Сергей Автономович

Ларин Сергей Автономович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ларин
Имя
Сергей
Отчество
Автономович
Дата исполнения приговора
09 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7904. ЛАРИН СЕРГЕЙ АВТОНОМОВИЧ, 26 л., Ардатовск. у., Кашинск. в., д. Выконцова. Алтайск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр 1 г. Исп. 9 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.