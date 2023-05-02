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Сидоренко Евдоким Евтихиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренко
Имя
Евдоким
Отчество
Евтихиевич
Дата исполнения приговора
22 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
10626. СИДОРЕНКО ЕВДОКИМ ЕВТИХИЕВИЧ, 20 л., Смоленск. у., Руднянск. в., д. Сеньки. Смоленск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 4 г. 6 м. 4 д. П. в. з. с. 22/ѴІІ — 24.

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