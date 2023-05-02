Прохоренко Андрей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохоренко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91765. ПРОХОРЕНКО, АНДРЕЙ ПАВловъ (онъ же Бойструкъ). К. Гомельск. у., Телешовск. в., с. Старой-Бѣлицы, 16 л.; — Могилев. О. С., 134, 135, 139, 139¹, 149, 152, 1152, 13 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 4441 1, тюр. 5 л. Исп. 5 Апр. 908. | 905 76608 1655 У. | 903 6860 169 М. | 903 65832 169 М.
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