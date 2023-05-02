Ефимов Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14935. ЕФИМОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 18 л. Гр. Подольск. у., Сухановск. в., д. Бобровой; — Н. С. 3 р. Подольск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 4 д. пр. 8. условно.
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