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Урекин Матвей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урекин
Имя
Матвей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12328. УРЕКИН МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Жиздринск. у., Крапивенск. в., д. Мелехово. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 205, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ІІ—24.

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