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Китаев Владимир Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Китаев
Имя
Владимир
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5967. КИТАЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л., г. Яранска, Н. С. 1 уч. Яранск. у., Ст. 169, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 25 апр. 923.

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