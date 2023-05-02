Фурсов Даниил Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12789. ФУРСОВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ, 26 л., Алтайск. т., г. Змеиногорска. Алтайск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 8 Л. И ПОр. Пр. 3 Г. П. В. 3. С. 26/Ѵ—24.
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