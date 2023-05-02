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Ерофеев Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерофеев
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
12 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
3025. ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 25 л., Егорьевск. у., Поминовск. в., д. Незговоди. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «д», лиш. св.  1 г. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—24. 

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