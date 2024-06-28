Дерещин Илья Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерещин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46452. ДЕРЕЩИНЪ, ИЛЬЯ АНДРЕЕВЪ. К. Мосальск. у., Спасск. в., д. Мамонова, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Дорогомилов. уч., 6 п. 13, 2 п. 171 и 172 М. (кратка), тюр. 1½ м. Исп. 7 Іюня 905.
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