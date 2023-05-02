Костылев Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костылев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6764. КОСТЫЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Слободск. у., Архангельск, в., д. Ямново, Н. С. 7 уч. Слободск. у., Ст. 150 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 28 апр. 923.
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