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Костылев Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костылев
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6764. КОСТЫЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Слободск. у., Архангельск, в., д. Ямново, Н. С. 7 уч. Слободск. у., Ст. 150 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 28 апр. 923.

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