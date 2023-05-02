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Скиба Константин Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скиба
Имя
Константин
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9145. СКИБА КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ, 40 л., г. Краснодара. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 91 ч. 1, 114 и 183 ч. 2, лиш. св. 1 г. 2 м. 14 д. и пор пр. 2 г. Исп. 7 дек. 923.

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