Аминев Ярмухамет Ишмухаметов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАминев Ярмухамет Ишмухаметов

Аминев Ярмухамет Ишмухаметов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аминев
Имя
Ярмухамет
Отчество
Ишмухаметов
Дата исполнения приговора
16 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44848. АМИНЕВЪ, ЯРМУХАМЕТЪ ИШМУхаметовъ. Башк. Орск. у., 5 Усерганск. в., д. Псянчиной, 67 л.; — З. Н. 3 уч. Орск. у., 154 и 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close