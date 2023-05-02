Аминев Ярмухамет Ишмухаметов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аминев
- Имя
- Ярмухамет
- Отчество
- Ишмухаметов
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44848. АМИНЕВЪ, ЯРМУХАМЕТЪ ИШМУхаметовъ. Башк. Орск. у., 5 Усерганск. в., д. Псянчиной, 67 л.; — З. Н. 3 уч. Орск. у., 154 и 169 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Марта 905.
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