Шманденко Петр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШманденко Петр Игнатьевич

Шманденко Петр Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шманденко
Имя
Петр
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
30562. ШМАНДЕНКО, ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Тюкалинск. у., Баженовск. в.; — Н. С. 3 уч. Тюкалинск. у. Укрыв. краден., лиш. св. 5 л. Исп. 18 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.