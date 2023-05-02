Боровский Иосиф Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143391. БОРОВСКІЙ, ІОСИФЪ (ЮЗЕФЪ) Казиміровъ. Сс.-п. изъ К. Канск. у., Выдринск. в., с. Ганькина, 39 л., рд. Гроецк. у., гм. Копе, въ д. Петрикозы; — Варшав. О. С. 2 Сент. 909, 313 У. и 4 п. § ІІ 445 У. о сс., Каторж. раб. 3 г. Исп. 23 Окт. 909. | 904 1150 У. о сс. | 90 89146 1647 У. | 93 94821 312 У. | 88 12165 1647 У.
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