Суханов Лаврентий Михеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суханов
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Михеев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88244. СУХАНОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ МИХЕевъ (Марѣевъ), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., в. и д. Милѣева; — Тульск. О. С., 21 Апр. 911, 10 п. 129, 133, 152 и 931¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 138663 и приг. З. Н. 7 уч. Малоархангельск. у. отъ 15 Нояб. 910 г. (169 М., тюр. 9 м.), кот. пост. по слож. съ наказ. по приг. Жиздрин. У. С. отъ 8 Окт. 907 г., арест. отд. 4 г. и 3 м. Исп. 23 Мая 911.
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