Филиппова Наталья Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140537. ФИЛИППОВА, НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА (она же Орлова). К. Вышневолоцк. у., Михайловск. в., д. Верлянской, 15 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 3 Окт. 909, 11, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. (особ. пом.) 1 м. Исп. 19 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.