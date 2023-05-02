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Филиппова Наталья Филиппова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппова
Имя
Наталья
Отчество
Филиппова
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140537. ФИЛИППОВА, НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА (она же Орлова). К. Вышневолоцк. у., Михайловск. в., д. Верлянской, 15 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 3 Окт. 909, 11, 169, 1 и 2 п. 171 М., тюр. (особ. пом.) 1 м. Исп. 19 Окт. 909.

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