Ерофеев Егор Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерофеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4482. ЕРОФЕЕВ ЕГОР ИГНАТЬЕВИЧ, 22 л., Арск. к., Кощаковск. в. Н. С. 4 уч. Арск. к. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2½ г. Исп. 9 нояб. 923.
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