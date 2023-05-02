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Хорошилов Никита Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорошилов
Имя
Никита
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140865. ХОРОШИЛОВЪ, НИКИТА ИВАНОВЪ. К. Павлов. у., Клепковск. в., выс. Солонецкаго, 31 г.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 18 Іюня 909.

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