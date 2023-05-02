Стегнеенко Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стегнеенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88035. СТЕГНѢЕНКО, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Стегнѣй), 40 л. К. изъ сс. Каинск. у., Юдинск. в., с. Блюдцовъ, рд. Кролевецк. у., въ в. и с. Клишкѣ; — Томск. О. С., 22 Февр. 911, 931¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 911. | 22 Апр. 906 г. М. С. 3 уч. Каинск. у., 169 и 170 М., тюр. 8 м. | 905 43216 170 М. | 97 96777 1654¹ У. | 904 27433 169 М. | 94 43241 170 М.
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