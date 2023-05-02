Березин Егор Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1927. Березин Егор Филиппович, 23 л., Кунгурск. окр., Ачитск. р. и с. Н. С. 9 уч. Кунгурск. окр. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 8 нояб. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. сипу 29 дек. 926.
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