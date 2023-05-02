Урусова Дарья Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урусова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140339. УРУСОВА, ДАРЬЯ ДМИТРІЕВА. К. Ковров. у., Саниковск. в., д. Крестниковой, 27 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 31 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 6 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.