Урусова Дарья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусова Дарья Дмитриева

Урусова Дарья Дмитриева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урусова
Имя
Дарья
Отчество
Дмитриева
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140339. УРУСОВА, ДАРЬЯ ДМИТРІЕВА. К. Ковров. у., Саниковск. в., д. Крестниковой, 27 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 31 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 6 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close