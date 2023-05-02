Быкова Александра Пименова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быкова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Пименова
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45535. БЫКОВА, АЛЕКСАНДРА ПИМЕнова. Мщ. г. Боровичей, 41 г.; — М. С. Смолен. уч. г. Москвы (въ 3 р.), 6 п. 13, 169, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905. | 902 61481 169 М. | 900 77547 169 М.
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