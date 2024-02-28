Лакеев Арсений Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лакеев
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135076. ЛАКЕЕВЪ, АРСЕНІЙ ЗАХАРОВЪ. К. Мокшан. у., Мерлинск. в., с. Назарьевки, 59 л.; — У. Чл. О. С. по Мокшан. у. 17 Сент. 909, 170* 171 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
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