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Науменко Савелий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Науменко
Имя
Савелий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
9867. НАУМЕНКО САВЕЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 35 л., Прилукск. у., Березовск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 108, лиш. св. 1 г. Исп. 21 марта 923.

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