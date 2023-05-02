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Никандров Василий Никандрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никандров
Имя
Василий
Отчество
Никандрович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10006. НИКАНДРОВ ВАСИЛИЙ НИКАНДРОВИЧ, 33 л., Новгородск. у., Тесовск. в., д. Солони. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 12 окт. 923.

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