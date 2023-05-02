Никандров Василий Никандрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никандров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никандрович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10006. НИКАНДРОВ ВАСИЛИЙ НИКАНДРОВИЧ, 33 л., Новгородск. у., Тесовск. в., д. Солони. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 12 окт. 923.
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