Доброскоков Михаил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доброскоков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2647. ДОБРОСКОКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Дубовицк. в., . д. Нагово. Новгородск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 4 г. Исп. 17 апр. 923.
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