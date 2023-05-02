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Колесников Осип Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Осип
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
134083. КОЛЕСНИКОВЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. К. Белебеев. у., Менеузбашевск. в., с. Блакъ-Башъ, 45 л.; — М. С. 3 уч. Кузнецк. у. 30 Сент. 909, 12, 13, 14, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909.

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