Колесников Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134083. КОЛЕСНИКОВЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. К. Белебеев. у., Менеузбашевск. в., с. Блакъ-Башъ, 45 л.; — М. С. 3 уч. Кузнецк. у. 30 Сент. 909, 12, 13, 14, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909.
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