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Бочарников Артем Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочарников
Имя
Артем
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130291. БОЧАРНИКОВЪ, АРТЕМЪ ИВАНОВЪ. К. Новооскольск. у., Троицк. в., с. Суркова, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Новооскольск. у., 1 п. 12 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.

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