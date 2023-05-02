Шмелев Василий Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмелев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4705. ШМЕЛЕВ, ВАСИЛИЙ ОНИСИМОВИЧ, 55 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Бобровск. в. и д.;— Н. С. 1 уч. Шадринск. у. Хищение, лиш. св. и лиш. пр. 5 л. Исп. 16 мая 922.
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