Коптева Пелагея Макаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коптева
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Макаровна
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6459. КОПТЕВА ПЕЛАГЕЯ МАКАРОВНА, 50 л., Старооскольск. у., Стрелецк. в., д. 1-ой Курской, Н. С. 2 уч. Старооскольск. у., Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 дек. 923.
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