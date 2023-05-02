Седов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Николай Алексеевич

Седов Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8845. СЕДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 40 л., Кимрск. у. и в., д. Рязань. Н. С. 2 уч. Кимрск. у. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 19 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close