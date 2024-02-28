Журавлев Егор Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Егор Кузьмин

Журавлев Егор Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Егор
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
3956. ЖУРАВЛЕВЪ, ЕГОРЪ КУЗЬМИНЪ, 16 л. К. Клинск. у., Соголевск. в., д. Мишневой; — Москов. Ст. М. С. Срѣтенск. уч., 7 Сент. 909, 16¹, 169 и 8 п. 170 М., тюр. (особ. ном.) 4 м., съ зач. 20 дн. предв. заключ. Исп. 14 Дек. 910. Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ 910 г. № 50714, счит. недѣйств. | 909 38424 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close