Киселев Андрей Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47402. КИСЕЛЕВЪ, АНДРЕЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Орлов. г., Дмитров. у., в. и с. Больше-Бобровскаго, 21 г.; — Таганрог. О. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г. и по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Таганрог. окр. отъ 22 Февр. 905 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Іюня 905.
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