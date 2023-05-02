Киселев Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Андрей Гаврилов

Киселев Андрей Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Андрей
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
47402. КИСЕЛЕВЪ, АНДРЕЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Орлов. г., Дмитров. у., в. и с. Больше-Бобровскаго, 21 г.; — Таганрог. О. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г. и по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Таганрог. окр. отъ 22 Февр. 905 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close