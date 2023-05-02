Щербаков Борис Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Борис
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15540. Щербаков Борис Никифоров., 31 г., Тульск. г., г. Богородицка. Н. С. 3 уч. Усманск. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 10 июля 927.
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