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Рубцов Прокопий Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубцов
Имя
Прокопий
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10634, Рубцов Прокопий Архипович, 22 л., Пензенск. у., Бессоновск. в., с. Черткова. Пензенск. Г. С. Ст. ст. 169, 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/Х—26.

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