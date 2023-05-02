Кожухарь Алексей Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожухарь
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47559. КОЖУХАРЬ, АЛЕКСѢЙ ГАВРИловъ. К. Елисаветград. у., в. и с. Павловска, 38 л.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Елисаветград. у. (во 2 р.), 12, 14 и 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 17 Мая 905. | 900 64409 169 М.
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