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Кожухарь Алексей Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожухарь
Имя
Алексей
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
47559. КОЖУХАРЬ, АЛЕКСѢЙ ГАВРИловъ. К. Елисаветград. у., в. и с. Павловска, 38 л.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Елисаветград. у. (во 2 р.), 12, 14 и 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 17 Мая 905. | 900 64409 169 М.

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