Коломиец Кузьма Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коломиец
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83385. КОЛОМІЕЦЪ, КУЗЬМА ФРОЛОВЪ (онъ же Коломѣевъ), 38 л. К. Городнян. у., в. и м. Любеча; — Черниговск. О. С., 10 Нояб. 910, 16¹ и 1 п. 170¹ М., тюр. 8 м., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 22 Мая 911. | 908 126576 170¹ М. | 902 87830 170¹ М.
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